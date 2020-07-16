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Лидер Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис  Янтарь заявил, что ему сожгли авто.

«Сегодня, пока неизвестные, дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома», - написал он в Facebook.

«У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по-другому. Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не больше. А отчаяния или тем более страха точно не будет, я всех уверяю», - заявил Янтарь.
ForUm

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