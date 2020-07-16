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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло еще на 116 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавирус. На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19», - отметил мэр.

Среди заболевших 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки - 15 и 17 лет. А также 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и двое мальчиков, которым шесть и восемь лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, Деснянском - 20 Голосеевском – 18 случаев, - отметил мэр Киева. - Не пренебрегайте своим здоровьем! Будьте осторожны. Берегите себя!».

Напомним, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки – 848.
ForUm

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