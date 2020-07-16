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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 15 июля.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы НБУ.

3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля из-за «систематического политического давления».
ForUm

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