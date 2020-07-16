Задержаны двое подозреваемых в причастности к убийству сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец и информированные источники.

«Проведены неотложные обыски, изъяты вещественные доказательства. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются», - сказала она.

Других подробностей прокуратура не сообщает. По данным источников УП в правоохранительных органах, следствие подозревает нападение с целью завладения личными вещами.

15 июля стало известно, что на столичной Оболони около 2 ночи обнаружили тело мужчины, при погибшем было удостоверение сотрудника СБУ. В спецслужбе подтвердили факт смерти своего сотрудника.

По данным СМИ, полиция обнаружила тело следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, который 15 июля должен был выйти на пенсию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.