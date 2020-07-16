В судах сейчас находятся 1 006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурам, и 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

«В судах сейчас находятся 1 006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и в региональные прокуратуры. В частности, 15 – о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 - это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 - о восстановлении прокуроров региональных прокуратур. Причем это не только восстановление на работе, это и возмещение морального ущерба, непосредственно обязательства совершить определенные действия, взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула... то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия», - сказала она.

Венедиктова сообщила, что суды уже рассмотрели 34 иска, «из них отказано в удовлетворении – 9, это о восстановлении в должности, удовлетворено - 15 исков и взыскано в пользу истцов еще 4,8 млн грн, то есть, эти средства уже ОГП должен выплатить» .

«Кроме того, у нас есть вопросы люстрации. На сегодняшний день уже около 60 исков удовлетворено. «Полюстрированным» надо выплатить около 50 млн грн», - отметила генпрокурор.

Она уточнила: в отношении люстрированных прокуроров была создана отдельная комиссия, которая будет заниматься переаттестацией только люстрированных прокуроров, причем, она была создана по тем же критериям, как и другие комиссии.