Первое решение суда по делу об административном правонарушении, зафиксированное в автоматическом режиме, суд принял в пользу Департамента патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Административный иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении рассмотрел Деснянский районный суд Чернигова.

Истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч) КоАП.

Согласно постановлению, истца привлекли к административной ответственности в виде штрафа 255 грн за то, что 24 июня 2020 в Киеве, на улице Братиславской, было зафиксировано автомобиль Mercedes-Benz и лицо, которое управляло им, превысило установленные ограничения скорости движения на 24 км/ч. Истец отметил, что постановление необоснованно и незаконно, ведь он не находился за рулем этого авто, поскольку является физическим-лицом предпринимателем и в пределах своей предпринимательской деятельности занимается регулярными пассажирскими перевозками по маршруту Чернигов-Киев-Чернигов. Согласно путевому листу, в тот день перевозки этим транспортным средством выполнял другой водитель. Так, истец отметил, что не нарушал.

«Однако истец не учел того, что согласно КоАП, за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, по общему правилу ответственность наступает у владельца т/с, а не у того, кто им управлял», - заявили в МВД.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, не выбывал из собственности вне воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказанный факт превышения установленного ограничения скорости, - отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушении.

«Если вы добровольно передали право управления своим транспортным средством другому водителю и тот нарушил, то штраф все равно придется владельцу этого транспортного средства», - отметил Билошицкий.

Он отметил, что можно официально зарегистрировать надлежащего пользователя транспортного средства, и тогда штрафы за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, могут сразу поступать водителю, который пользуется авто, а не владельцу транспортного средства.