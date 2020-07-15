Народный депутат Александр Дубинский добился принятия двух своих социально важных законопроектов на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Это законопроекты №3640 и №2459.

Теперь их передадут в сессионный зал, и они будут рассматриваться и приниматься парламентом. Законопроект №3640 подается для голосования за основу и в целом. Он касается защиты валютных должников, которых с конца октября 2020 года могут начать принудительно выселять из домов. Поскольку именно в конце октября заканчивается срок действия соответствующего моратория.

«Никто не будет реструктуризировать эти кредиты, будут проводиться взыскания жилья, и семьи окажутся на улице. Нельзя этого допустить. Нужно помнить, что мы слуги народа, а не слуги банкиров», — подчеркнул в ходе заседания Комитета Дубинский.

Благодаря законопроекту №3640, мораторий на выселение должников по валютным кредитам будет продлен до начала 2022 года. Также, этим документом вносится несколько других важных правок: - в законе о моратории меняется формулировка «потребительский кредит» на одно слово «кредит».

Это защитит заемщиков: банки не смогут оспаривать применение запрета на выселение, как это происходит сейчас. - четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, (а значит, и должен быть зарегистрирован), но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает. - мораторий на выселение людей обяжут соблюдать не только банков-кредиторов, но и их правопреемников. Тех, кто перекупит кредиты: факторинговые, коллекторские и прочие компании, а также Фонд гарантирования вкладов физлиц. Законопроект №3640 касается только ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте. Потому, он не создает никаких проблем с развитием гривневого кредитования населения. Напомним, что после резкой девальвации нацвалюты в Украине было запрещено кредитование физлиц в долларе, евро и прочей инвалюте, банки могут выдавать займы людям исключительно в гривне.



Законопроект №2459 ранее был принят ВР в первом чтении. Сегодня Комитет утвердил вынесение его на второе чтение и принятие в целом. Этот документ защищает права вкладчиков, у которых сегодня совсем мало шансов на получение от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещений свыше 200 тыс. грн. Поскольку, большая часть средств уходила на возмещение рефинансирования Нацбанка.

Чтобы устранить эту несправедливость, законопроектом №2459 НБУ лишается своего приоритета в получении выплат по кредитам. Сначала компенсации будут получать вкладчики, а уже потом — Национальный банк.

Дубинский неоднократно ранее подчеркивал, что именно Нацбанк и ФГВФЛ должны нести ответственность за закрытие банков, поскольку именно они контролируют их деятельность и дальнейшую ликвидацию (с продажей имущества и прочими мероприятиями). У клиентов банков нет такой возможности, потому на них не может лежать бремя банковских банкротств.

Оба законопроекта поддерживаются клиентами банков: и заемщиками, и вкладчиками. Люди давно настаивают на данных изменениях, регулярно выходят на митинги. Сегодня пострадавшие от банковских банкротств украинцы также выходили под стены Верховной Рады и парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики. Законопроекты №3640 и №2459 внесены на текущую сессию, их принятие ожидается на этой неделе.

