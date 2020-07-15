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Три черногорских паломника отправились в крестный ход протяженностью 1200 километров из Хиландарского монастыря на Афоне в Острожский монастырь в Черногории.

Об этом сообщает ИН4С, паломники проходят непростой путь по лесам и шоссе, передвигаясь при температуре, превышающей +50 градусов Цельсия, ночуя на скамейках, пляжах и в палатках.

Александар Бабич, Милош Айкович и Чедо Джачич заявили о готовности таким образом «в духе православия и мира, с достоинством защищать святыни».

У Александара и Милоша уже есть опыт подобных акций: в феврале, вместе с двумя другими крестоходцами Кристианом Коичичем и Огненом Марашем, они за 12 дней преодолели пешком 500-километровый путь от церкви Святого Саввы (Белград, Сербия) до Собора Воскресения Христова (Подгорица, Черногория). Тогда же они заявили, что если не будет никаких подвижек в деле черногорского дискриминационного закона о свободе вероисповедания, то отправятся в еще более долгий крестный ход и докажут, что для них нет ничего трудного, когда речь идет о защите святынь.

Напомним, ранее мотопробег под лозунгом «Не отдадим святыни» совершили члены ассоциации сербских байкеров «Чикагская моторизованная бригада» (США).
ForUm

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