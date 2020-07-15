В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Хмельницкой области, который в конце прошлого года, находясь за рулем служебного авто, сбил насмерть двух пешеходов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 25 декабря 2019 правоохранитель во время движения по улице одного из сел Хмельницкой области на служебном автомобиле марки «Daewoo Lanos» превысил скорость, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов – 46-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.

Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Правоохранитель обвиняется в нарушении правил вождения транспортной машины, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.