Протестующие облили борщом посольство Украины в столице Армении Ереване, выражая возмущение в связи с заявлением украинского МИД относительно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает армянское издание Panorama, передает Европейская правда.

По информации издания, акцию организовало молодежное крыло партии Дашнакцутюн. Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь как Украина», и скандировали «Украина, не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора»

«Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним и лили воду на мельницу Азербайджана. Такими действиями Украина вбивает клин в армянско-украинские отношения», - цитирует издание участников акции.

(Появление протестующих - с 14-й минуты видео)

После этого двери посольства облили борщом, плакаты оставили под стенами.

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», - говорится в заявлении.

Вчера в связи с этим заявлением украинского посла вызвали в МИД Армении.

Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.