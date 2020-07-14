Посол Украины Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте МИД Армении.

«Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе», - говорится в заявлении.

В ходе встречи Кочарян также проинформировал посла «о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результат агрессивных действий Азербайджана».

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», - говорится в заявлении.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана продолжаются военные столкновения.

Минобороны Азербайджана заявило, что в результате боев 14 июля, во вторник, погибли семь азербайджанских военных.