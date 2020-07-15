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Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Сейчас железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных, сообщил и.о. председателя правления АО Иван Юрик.

По его словам, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов. «Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов», - отметил Юрик.

Он также напомнил, что пассажирам, путешествуя по железной дороге и находясь на вокзалах и станциях, следует неуклонно придерживаться противоэпидемических мероприятий. «Носите маски, придерживайтесь социальной дистанции и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность восстановления железнодорожного сообщения», - резюмировал руководитель Укрзализныци.

Напомним, решение об открытии пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныце для назначения новых поездов.

Ранее сообщалось, что в случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.
ForUm

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