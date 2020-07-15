За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них - в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек. Старшей больной было 95 лет. Самой молодой больной, которая не преодолела вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии. Всего более 62% лиц, умерших от коронавируса, - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет», - сказал мэр столицы.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

«Поэтому медики призывают особенно беречься людей с хроническими заболеваниями. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов», - отметил Кличко.

Напомним, 14 июля в Киеве обнаружили заболевание коронавирусом у 147 человек.