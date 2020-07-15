При температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LIGA.net.

Чиновник напомнил, что Минздрав разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября, на следующей неделе их подадут на утверждение.

«Обязательным будет измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в образовательные учреждения, обязательное измерение температуры - для детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудников, ни детей не будут допускать к работе или учебе», - подчеркнул министр.

Степанов уточнил, что, когда родители будут приводить детей, они должны обязательно надевать медицинские маски при входе в школу.

По его словам, в школе должны быть антисептики. «При наблюдении учителей дети должны ими пользоваться. Это такие общие вещи, которые обязательно войдут в правила», - отметил Степанов.