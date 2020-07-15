Полиция в Баку разогнала участников массовой акции сторонников военного конфликта с Арменией. В ночь на среду, 15 июля, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, задержаны десятки человек, сообщает DW.

Имеются противоречивые сведения о численности акции - по данным азербайджанского издания Turan.az, в митинге в поддержку вооруженных сил перед зданием парламента участвовали около 50 тысяч человек, однако информационный сайт Report.az сообщает о тысячах демонстрантов.

Начавшаяся накануне вечером акция в центре Баку продолжалась всю ночь. Ее участники скандировали: «Карабах наш», «Слава армии», «Солдаты вперед», «Мобилизация», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию». Ночью протестующие ворвались в здание парламента, после чего в него вошли полицейские и служащие полка быстрого реагирования с использованием дубинок выгнали манифестантов на улицу.

Утром 15 июля Минобороны Азербайджана сообщило о 91 нарушении армянской стороной режима прекращения огня на границе за минувшие сутки. Между тем в данный момент обстановка на границе относительно спокойная, заявили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь оборонное ведомство Армении также заявило об «относительно спокойной» ситуации на границе. Минувшей ночью «артиллерийские средства не применялись», сообщило ведомство в Ереване.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана произошли военные столкновения.

Минобороны Азербайджана заявило, что в результате боев 14 июля, во вторник, погибли семь азербайджанских военных.