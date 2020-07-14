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На границе Армении и Азербайджана продолжаются военные столкновения, сообщает Aysor.am.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате боев на границе с Арменией.

«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», - сказал Велиев на брифинге.

По данным Razm.info, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса».

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило, что в результате боев 14 июля, во вторник, погибли семь азербайджанских военных.

«Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров», - сообщает Минобороны Азербайджана.

 
ForUm

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