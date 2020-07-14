На границе Армении и Азербайджана продолжаются военные столкновения, сообщает Aysor.am.
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате боев на границе с Арменией.
«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», - сказал Велиев на брифинге.
По данным Razm.info, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса».
Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило, что в результате боев 14 июля, во вторник, погибли семь азербайджанских военных.
«Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров», - сообщает Минобороны Азербайджана.
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