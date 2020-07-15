Постоянные подразделения морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных болгарским и украинским флотами. Об этом сообщает пресс-служба объединенного командования ВМС НАТО, передает LIGA.net.

«Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 неуклонно выполняет программу мероприятий. Этот визит к Черному морю, первый с тех пор, как я принял командование, является еще одним примером выполнения постоянных региональных обязательств НАТО перед нашими союзниками и партнерами», - отметил капитан испанского флота Мануэль Агирре.

Он возглавил средиземноморскую военно-морскую группу НАТО.

SNMG2 прибыл в Черное море 9 июля, он состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с Агирре из ВМС Испании, испанский фрегат Альваро де Базан (F-101) является флагманом.

SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta во главе с командующим греческим военным флотом Димитриосом Кацурасом 7 июля вышли в Черное море, к ним присоединился румынский тральщик.

С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе.

«Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами», - говорится в сообщении пресс-службы.

Запланированы визиты кораблей в болгарский порт Бургас и украинский порт Одесса.