На должность главы Нацбанка рассматривают кандидатуру одного из нардепов из фракции «Слуга народа».

Об этом после заседания Рады во вторник заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

«Это может быть народный депутат», - сказал он.

При этом Арахамия отказался ответить на вопрос, является ли претендент на пост главы НБУ членом профильного комитета парламента, но сказал, что речь идет не о Даниле Гетманцеве – председателе финансового комитета ВР.

По его словам, в случае принятия решения о назначении коллеги по фракции на должность руководителя НБУ «Слуга народа» поддержит такой шаг.

«Если это будет, например, депутат нашей фракции, то думаю, что обсуждение лишнее, и все поддержат, как всегда», - добавил Арахамия.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля из-за «систематического политического давления».