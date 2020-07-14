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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О реструктуризации задолженности государственного предприятия «Антонов» относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением» № 730-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 18 июня 2020 года. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе ОП.

Документ предусматривает передачу от ГП «Антонов» в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания (А) по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКСУ здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП «Антонов», ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

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