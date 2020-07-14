В селе Малютянка Киево-Святошинского района произошла драка, после которой один из участников, 17-летний местный житель, умер в карете скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На месте происшествия сотрудники полиции установили и задержали всех участников инцидента. Ими оказались жители Киева.

По факту смерти следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего парня направлено на проведение экспертизы для установления причин смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой ишемической болезни сердца. Телесные повреждения, который пострадавший получил во время драки, относятся к категории легких, которые не могли привести к смерти пострадавшего.

Установлено, что столичные жители устроили драку в селе Малютянка с местным жителем, грубо нарушая общественный порядок, заранее заготовили специальные предметы для битья - биты.

Поскольку драка не стала причиной смерти парня, а участники инцидента устроили драку, грубо нарушая общественный порядок, действовали с исключительным цинизмом, следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Мера пресечения изберет суд.