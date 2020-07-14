Четыре дополнительных больницы привлечены к работе с больными COVID-19 на Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных. Об этом в ответ на вопрос президента заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на традиционном селекторном совещании, состоявшимся под председательством Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми», - подчеркнул глава государства.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.