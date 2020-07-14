Объем «скрученного» налога на добавленную стоимость в Украине оценивается в 40 миллиардов гривен в год. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

«К сожалению, Уманский оказался прав. Он был близок по сумме. Чистая классика: спрос на скрутки НДС формирует предложение. А спрос - есть. Величину этого спроса я примерно уже посчитал», - сообщил он.

По словам Любченко, есть несколько отраслей, которые «формируют теневую потребность».

«Первое - это сельхозпродукция. Та, которую надо легализовать. Откуда берется эта сельхозпродукция? У нас 10,4 млн га земли из 16, которые распаеваны, оказывается, обрабатываются мелкими фермерами («одноличниками»). Я тоже был по ту сторону баррикад от государства и видел, как воевали за границу, за каждый участок. Я понимаю, что оно не обрабатывается неофициально. Соответственно, несложно посчитать, что даже «безрукий» хозяин в год будет иметь минимум 15 тыс. с гектара. То есть с 10,4 млн га земли мы можем иметь зерна на 150 млрд грн, которые надо легализовать. А это 25 млрд НДС. Вот они 100% формируют спрос. Следующая ситуация - табачная продукция. Это цифра точная абсолютная, вся пробита уже по всем потерям, по году это 4,3 млрд НДСа надо легализовать товарищам, которые продают сигареты в ларьках, но потом якобы их возвращают непроданные. (На самом деле сигареты продают за наличку.) Кроме этого еще есть известная всем контрабанда. Все об этом знают. Официально признанный уровень теневой экономики - 28-30% в стране. Контрабандного товара в Украине надо легализовать, по нашим подсчетам, еще на 15 млрд грн в НДСе. Вот только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд «скрученного» НДС», - подсчитал глава ГНС.

Теневую потребность в скрутке НДС надо как-то удовлетворить. «Главные товары (которые участвуют в скрутках НДС) - удобрения и хозяйственные товары: краски, лаки, химия бытовая. То есть то, что пользуется постоянным стабильным спросом и может быть продано за наличку. Следующая группа - пиво и продовольственные товары, которые тоже формируют (налоговый кредит) и продаются за наличку. Начиная от окорочков известных производителей. Я уверен, что хозяева холдингов об этом не знают. Это работает на уровне мелких снабженцев, которые продали товар за наличку, им оформили возврат, а дальше они продали по безналу, но уже пустые бумаги, то есть продали НДС. На этих примерах мы говорим о 40 млрд грн «скрученного» НДС в год, которые не получает бюджет. Из них только по импорту порядка 27 млрд НДСа», - отметил Любченко.

Напомним, в апреле бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры. «5 млрд.грн. в месяц» - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы «оптимизировать» такой объем НДС, необходимый объем самих операций «в оптимизации» в разы больше. И это - «уход» от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. «Игры» с налоговым долгом (его «надувание», оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре», - написал Уманский.

24 апреля Верховная Рада приняла постановление №3358 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины».