По состоянию на 10:00 14 июля в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 128 человек, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 469 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 465 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 62 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.