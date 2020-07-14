Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол оказания медпомощи при COVID-19, в частности исключило лопинавир/ретонавир и внесло дексаметазон.

Об этом на брифинге 14 июля сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, сообщает Укринформ.

«В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будут включены дексаметазон, исключен лопинавир/ретонавир, расширена возможность применения ремдесивира. И то, что всех интересовало - исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска. Необходимый приказ Минздрава в ближайшее время будет подписан», - сказала Садовяк.

Она добавила, что группа специалистов, которая работает над протоколом лечения COVID-19, возросла до 31 человека. В эту группу привлечены специалисты различного профиля.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.