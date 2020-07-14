Украина получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов OMVIR, которые используются для лечения пациентов с COVID-19. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Вчера Индия передала в Украине 50 тыс. доз OMVIR», - сказал он.

По словам Степанова, действующее вещество OMVIR - Oseltamivir Phosphate, и этот медпрепарат включен в украинский протокол лечения от коронавирусной болезни. Министр добавил, что этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тыс. пациентов.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.