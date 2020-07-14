Министерством здравоохранения был изменен алгоритм заключения соглашения с семейным врачом, сейчас это можно сделать онлайн. Но бесплатная медпомощь будет предоставлена всем, даже при отсутствии договора. Об этом во время брифинга сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 112 Украина.

«Если произошла ситуация с COVID-19 и есть соответствующие признаки заболевания, то необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь, то есть звонить 103. Приедет соответствующая бригада экстренной медицинской помощи и если будут соответствующие показания, то будете госпитализированы и конечно вам будет оказана медицинская помощь. Независимо от того, есть ли у вас договор с семейным врачом или нет. Вам будет предоставлена ​​соответствующая медицинская помощь», - сказал он.

Министр отметил, что госпитализации также подлежат все люди, которые имеют сопутствующие заболевания, входящих в соответствующую группу риска.

«Все лечение, которое происходит в условиях стационара, то есть когда используются различные лекарственные средства, у нас все это предусмотрено в государстве, оно все является бесплатным. У нас приняты соответствующие нормативные акты, есть соответствующее финансирование всех этих больниц, которые лечат больных Covid-19. В стоимость этого лечения входит стоимость всех лекарственных средств, всех манипуляций, которые происходят в условиях стационара», - подытожил министр.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.