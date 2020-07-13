Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет. И девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет. И трое мальчиков - от 4 до 17 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском – 11, в Днепровском районе - 7 случаев», - сказал Кличко.

Также он отметил, что если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных.

«Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также, сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которыен в выходные дни не работают», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев.