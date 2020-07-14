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На основании сообщения в СМИ и социальных сетях следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов.

По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушения правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей – превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Черновицкой области.
ForUm

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