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Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области киллера, причастного к расстрелу криминального авторитета во Львове в 2015 году.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

«Правоохранители установили место нахождения киллера и задержали его на территории Ивано-Франковской области», - говорится в сообщении.

Мужчину разыскивали с 2016 года, он является участником преступной группировки «Морда».

Речь идет о событиях сентября 2015 года. Тогда во Львове был расстрелян ранее судимый мужчина, который имел связь с криминальными кругами.

Правоохранители установили двух злоумышленников, причастных к убийству – оба входили в преступную группировку «Морда». Они покинули территорию Украины и были объявлены в международный розыск.

14 июня 2019 досудебное расследование в отношении одного из злоумышленников, который исполнял роль водителя, было завершено. Обвинительный акт по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) направлено в суд.
ForUm

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