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Прокуратура Киева совместно со следственным управлением ГУНП в Киеве раскрыла особо тяжкое преступление, совершенное 5 лет назад, а именно умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника.

 
ForUm

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