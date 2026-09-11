Слідчі органи України повідомили про підозру духовнику Путіна

Служба безпеки України зібрала доказову базу на митрополита Російської православної церкви Георгія Шевкунова (відомого як Тихон), який підозрюється у підтримці збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє СБУ.

«За даними слідства, фігурант є головним духовним наставником Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму», - зауважили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення РФ і закликав до сприяння збройним угрупованням країни-агресора.

Встановлено, що вже у 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території тимчасово окупованого українського півострова.

«На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України. Крім цього, Тихон регулярно бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст та агітує за подальшу окупацію всієї території нашої держави», - зазначили в СБУ.

Ініційована Службою безпеки фахова експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили митрополиту Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Як повідомляв ForUA, митрополиту РПЦ повідомили про підозру у фінансуванні війни проти України.