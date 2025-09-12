Священник УПЦ МП здійснив напад із сокирою на представників ТЦК, - ЗМІ

У Черкасах військовим ТЦК та поліції чинив опір священник УПЦ МП та кандидат філософських наук Андрій Шиманович.

Про це hromadske підтвердило джерело в правоохоронних органах.

Раніше про конфлікт між православним священником та груповою оповіщення повідомляли місцеві Telegram-канали. Подія сталася в день, коли православні християни, які дотримуються юліанського календаря, згадували Усікновення глави святого Іоана Предтечі.

Журналісти звернулися за коментарем до отця Андрія, але станом на 16:20 він не надав відповіді.

Протоієрей Андрій Шиманович відомий у православних колах завдяки своєму YouTube-каналу та богословським публікаціям. У 2017 році він перейшов з УПЦ до тоді ще УПЦ КП.

Згодом захистив дисертацію з екзегетики протестантського богослова XX століття Карла Барта. Викладав у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького та служив у храмі при навчальному закладі.

У 2022-2023 роках був кліриком Свято-Миколаївського собору ПЦУ у Кременчуці.

Однак у серпні 2024 року отець Андрій оголосив про рішення повернутися до УПЦ. За його словами, він мав відійти від ПЦУ «як інтелектуально чесна і віруюча людина, для якої не порожнім звуком є такі поняття, як благодать, мораль, справедливість, людяність, богословська традиція та спасіння».

В одному з відео він пояснював, що відчуває благодать саме в УПЦ та скаржився, що ПЦУ не дбає про розвиток богословської освіти. Священник засуджував на своїй сторінці агресію під час переведення храмів з УПЦ до ПЦУ. Водночас ніколи публічно не критикував мобілізацію чи роботу ТЦК.

Напередодні, 12 серпня, у Черкасах військові ТЦК та поліція затримали чоловіка, який розмахував пакетом із сокирою і двічі вдарив ним одного з військових у ділянку голови. Представник ТЦК зазнав травм. Також під час затримання чоловік розпилив проти військовослужбовців сльозогінний газ.

У ТЦК розповіли, що конфлікт почався з того, що група оповіщення попросила перехожого показати військово-облікові документи, а той відмовився та почав поводитися агресивно.

Після затримання правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, тобто за фактом заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. За це може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.