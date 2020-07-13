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Масштабные поиски пропавшей 32-летней жительницы Киево-Святошинского района продолжались в течение трех суток. Нашли ее в нескольких десятках километров от места исчезновения, в соседнем районе, сообщила пресс-служба полиции.

В полицию Киевщины три дня назад обратился житель села Малютянка и сообщил, что его дочь, которая приезжала к нему в гости, вышла из дома и исчезла, на связь не выходит.

При проведении неотложных розыскных мероприятий работники полиции проработали камеры видеонаблюдения и установили примерное направление движения разыскиваемой женщины. Вскоре ее мобильный телефон полицейские нашли выброшенным в лесу.

В поисковых мероприятиях были задействованы оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, бойцы полка полиции особого назначения, «Миротворец», военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологическая служба, личный состав Киево-Святошинского отдела полиции, неравнодушные граждане и привлечен квадрокоптер.

«Трое суток подряд поиски не прекращались ни на минуту. Правоохранители обследовали обширную территорию лесного массива и полей. Нашли женщину на обочине дороги, вблизи лесополосы, в соседнем Васильковском районе», - сообщили в полиции.

Что с ней произошло - женщина не объяснила. Каретой скорой помощи ее доставили в больницу. В дальнейшем ее состоянием здоровья будут заниматься родные и медики.
ForUm

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