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Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщается в карточке документа на сайте ВР.

Напомним, проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу был зарегистрирован в парламенте 10 июля.
ForUm

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