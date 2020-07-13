Во вторник, 14 июля, прохладный воздух будет охватывать большинство территории Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 18 + 23 градусов.
На юге и на юго-востоке будет теплее – + 20 + 26 градусов.
Ветер северо-западный. Дожди наиболее вероятны во вторник на Черниговщине, в Сумской, Полтавской областях возможны грозовые ливни.
На остальной территории Украины – местами локальные дожди, местами просветления. Без существенных осадков лишь на юге и востоке.
В Киеве вторник обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем холодным.
Ночью, вечером, утром + 13 + 17 градусов, днем – + 18 + 20 градусов. Существенные осадки в столице маловероятны.
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