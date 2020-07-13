За последние двое суток мобильные группы столичной полиции проверили 531 заведение хозяйственной деятельности по предоставлению различных услуг, сообщила пресс-служба столичного главка.

По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и т.д. За невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. гривен.

Напомним, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 № 588, которым внесены изменения в постановление № 392, работа после 23 и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него, учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос – запрещена.

Полицейские призывают граждан соблюдать правила карантина, а в случае выявления фактов нарушения карантина, немедленно сообщать по спецлинии 102.