В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционной селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По словам министра, об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев.