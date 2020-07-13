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Фракция партии «Слуга народа» планирует во время своего заседания вечером в понедельник, 13 июля, определиться относительно законопроектов, которые будут выноситься на внеочередные заседания Верховной Рады на этой неделе.

Об этом сказала заместитель председателя фракции Галина Янченко, сообщает Укринформ.

«Прогнозирует, что будет обсуждаться (на заседании фракции - ред.) ряд законопроектов, которые будут позже выноситься на внеочередные пленарные заседания», - отметила она.

Также, добавила она, фракция может рассмотреть кандидатуру на должность вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Не исключено, что одно из кадровых решений, в частности, я не исключаю, что именно сегодня на фракции мы сможем познакомиться с кандидатом на вице-премьера по вопросам промышленного комплекса и поставить вопрос», - отметила Янченко.

Напомним, в понедельник, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады
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