также в разделеПолитика
Украинские ученые и деятели культуры призвали Зеленского ответить на открытое письмо Виктора Медведчука 3
Зеленский попросил снять с рассмотрения проект постановления о местных выборах 35
Рада выделила на выборы 1,2 миллиарда 11
«Языковой» законопроект Бужанского: Вятрович зовет украинцев на протест 38
World News Network: ОПЗЖ спрашивает у Зеленского о вещах, на которые нужно ответить 20
«Слуги» выносят в Раду закон Бужанского о языке 31
Кабмин отозвал из ВР проект постановления о назначении Уруского 21
Кузьмин: За последний год на оппозицию радикалами было совершено более 30 нападений, а власть их поддерживает и подстрекает 20
«Слуга народа» планирует рассмотреть кандидатуру нового вице-премьера 40
Эксперт: Открытое письмо Медведчука не дает Зеленскому забыть о его предвыборных обещаниях 24
Разумков: Принимать программу действий Кабмина на год сейчас нелогично 15
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах 18
Зеленский показал свои поездки по Украине 40
Стало известно, зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной рады 43
ОПЗЖ требует от Зеленского дать оценку превращению православной святыни в мечеть 61
Академик Пешко: Зеленский проявил неуважение к украинскому народу 79
Встреча президентов Украины и Беларуси запланирована на осень 21
Украина и Турция планируют сотрудничать в сфере обороны 20

Завтра, 14 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, сообщает пресс-служба ВР.

«В связи с требованием 158 народных депутатов Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля 2020», - говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова.

На заседании планируют рассмотреть 6 вопросов, в частности, по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии; по осуществлению электронной розничной торговли лекарственными средствами; по повышению размера стипендии и ежегодной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и др.

Напомним, в понедельник, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги