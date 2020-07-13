Завтра, 14 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, сообщает пресс-служба ВР.
«В связи с требованием 158 народных депутатов Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля 2020», - говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова.
На заседании планируют рассмотреть 6 вопросов, в частности, по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии; по осуществлению электронной розничной торговли лекарственными средствами; по повышению размера стипендии и ежегодной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и др.
Напомним, в понедельник, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады
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