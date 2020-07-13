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Фильм «Миссия невыполнима - 7» с известным актером Томом Крузом в главной роли снимать в Украине не будут. Об этом заявил во время онлайн-конференции режиссер Кристофер Маккуори, сообщает LIGA.net со ссылкой на киножурналиста Артема Зайца. 

Журналист, исходя из информации, появившейся в западных СМИ, спросил, действительно ли режиссер планирует взорвать книжный рынок «Петровка» в Киеве для фильма и выбрал ли он локации в Украине для съемок.

«Нет. Я не собирался (разрушать рынок. - Ред.). Хотя, если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, то я вам покажу, как это делается», - сказал он.

По словам Маккуори, его команда провела скаутинг в Украине, изучила несколько мест и даже нашла экстраординарную локацию, однако все упирается в вопрос сопутствующей киноинфраструктуры.

«Но засада со съемками «на выезде» (за пределами США, - ред.) такова, что вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И просто мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма», - сказал режиссер.

При этом Маккуори добавил, что на каком-то этапе ему «действительно нравилась идея поснимать в Украине». 

В октябре 2019-го Том Круз прилетел в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Актер также посетил Одессу и Львов.

 
ForUm

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