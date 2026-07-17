Том Круз «постарів» заради ролі у чорній комедії «Діґґер»

Том Круз зіграв мільярдера, який може спричинити кінець світу, у новому фільмі дворазового лауреата “Оскара” Алехандро Г. Іньярріту. Студія Warner Bros. представила перший трейлер чорної комедії “Діґгер”, прем’єра якої запланована на 2 жовтня, пише Variety.

Стрічку описують як “комедію катастрофічних масштабів”. Це перший англомовний фільм Іньярріту після “Легенди Г’ю Гласса”.

Круз виконав роль Діґгера Роквелла – мільярдера, якого називають “найвпливовішою людиною у світі”. Для цього актор кардинально змінив зовнішність: отримав накладний живіт, рідке сиве волосся та південний акцент. За сюжетом компанія його персонажа могла спричинити екологічну катастрофу, що загрожує перерости у ядерну війну.

За офіційним описом, Діґгер “вирушає у відчайдушну місію, щоб довести, що саме він є рятівником людства, перш ніж катастрофа, яку він спричинив, знищить усе”.

Також у фільмі знялися Різ Ахмед, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс, Софі Вайлд та Емма Д’Арсі.

Прем’єра “Діґгера” запланована на 2 жовтня.