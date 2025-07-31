Том Круз і Ана де Армас підтвердили роман

Зіркові колеги Том Круз і Ана де Армас потрапили в обʼєктив папараці під час побачення.

Акторів помітили разом під час вікенду в американському містечку Вудсток, що у штаті Вермонт. Тож чутки про романтичні стосунки, які тривали вже кілька місяців, видається, підтвердилися, повідомляє PageSix.

63-річний Круз та 37-річна де Армас гуляли, тримаючись за руки, ходили крамницями, їли морозиво та влаштували прогулянку автомобілем через національний парк.

Цікаво, що цей романтичний вікенд у США відбувся одразу після гучного концерту Oasis на стадіоні Вемблі в Лондоні, де пару теж бачили разом. Актори танцювали під хіти гурту, Ана усміхалася у кроп-топі поруч із Крузом.

Тож їхній зв’язок очевидно вийшов за межі професійної співпраці. Хоча офіційних коментарів представники зірок поки що не надали.

Раніше про можливі стосунки між Крузом та де Армас заговорили в лютому, коли їх побачили на вечері в Лондоні, після якої пара поїхала в одному таксі.

У травні, на день народження акторки, зірка Місії нездійсненної також був поруч. Вони разом прилетіли на гелікоптері в Лондон, а потім вечеряли в мексиканському ресторані KOL у районі Мерілебон.

У червні папараці зафіксували їхню приватну подорож Іспанією – пара провела романтичну прогулянку на човні.

Невдовзі зірки гратимуть разом у надприродному трилері Deeper. Ана де Армас вже підтвердила, що проєктів із Крузом буде кілька.

ForUA.com нагадує, що Том Круз був двічі одружений – спочатку з Ніколь Кідман, потім з Кеті Голмс. В лютому минулого року Круз розірвав стосунки з коханкою-росіянкою Ельсіною Хайровою.

Ана де Армас була у шлюбі з Марком Клотетом і мала стосунки з Беном Аффлеком у 2020–2021 роках.