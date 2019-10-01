По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский встретился с ним в Офисе президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии» №76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019.