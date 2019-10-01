также в разделеОбщество
Маркарова пришла на допрос в ГБР 17
Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула 24
Гончарук: Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура и СБУ 19
В Украине стартует осенний призыв 29
Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину 54
ГПУ передала в суд дело против экс-командира роты киевского «Беркута» 19
30 сентября. Картина дня 30
СБУ разоблачила центр по минимизации платежей при растаможке авто 37
Супрун улетела в США 70
Порошенко пообещал до 3 миллионов за информацию о нападении на Гонтареву 42
В Украине объявлено штормовое предупреждение 47
Пограничники задержали мужчину, сбежавшего из Вознесенской колонии 24
Украинец спустя три года решил рассказать, как его вербовала ФСБ 28
Офисы евроинтеграции планируют создать во всех областях 15
НАПК нашло миллионные нарушения в декларации Данилюка 36
«Подтянуть английский»: Луценко уехал из Украины 115
Данилюк так и не создал координационный центр по реформе «Укроборонпрома» 28
Луценко: В Украине нет оснований для расследования по Байдену 38

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский встретился с ним в Офисе президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии» №76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1854 грн.
17
Теги