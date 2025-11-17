Американський актор, режисер і продюсер Том Круз, який нещодавно потрапив до Книги рекордів Гіннеса, отримав почесний "Оскар". Зірку Голлівуду нагородили на щорічній церемонії Governors Awards, що відбулася 16 листопада у Лос-Анджелесі.

Як пише Variety, Американська кіноакадемія відзначила Круза за його внесок у розвиток світового кінематографа. Статуетку вручив режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який знімає актора в майбутньому фільмі, що вийде в жовтні 2026 року. Проєкт поки не має назви.

Приймаючи нагороду, Круз виголосив емоційну промову, подякувавши всім тим, хто дотичний до створення фільмів, та підкресливши силу кіно об'єднувати людей.

"Кіно веде мене навколо світу. Воно допомагає мені цінувати й поважати відмінності. Воно також показує мені нашу спільну людяність, те, наскільки ми подібні у багатьох речах. І незалежно від того, звідки ми родом, у цьому залі ми сміємося разом, ми відчуваємо разом, ми сподіваємося разом – і це сила цієї форми мистецтва. І тому це має значення, тому це має значення для мене. Знімати фільми – це не те, що я роблю, це те, ким я є", - сказав Круз.

У своїй промові 63-річний Том також розповів, що його любов до кіно почалася ще в дитинстві - коли вперше потрапив до кінозалу і побачив на екрані нові для себе культури та історії. Саме тоді, за словами Круза, у нього й почалася жага пригод, бажання пізнавати людей, розповідати історії і бачити світ.

Що таке почесний "Оскар" і чим відрізняється від звичайного

Звичайний "Оскар" присуджується за конкретні досягнення у кіно - найкращу роль, режисуру, фільм тощо. Тоді як почесний - за видатний внесок у розвиток кіномистецтва та за заслуги перед Академією. Окрім того, почесні "Оскари" вручаються поза основною церемонією - на окремому заході Governors Awards.

Для Тома Круза це перша статуетка від Американської кіноакадемії у його 40-річній кар'єрі, хоча він чотири рази був номінований на "Оскар": як найкращий актор у фільмах "Народжений четвертого липня" та "Джеррі Маґвайр", як найкращий актор другого плану у стрічці "Магнолія" та як продюсер картини "Топ Ґан: Маверік".

Окрім Тома Круза почесні "Оскари" також отримали співачка Доллі Партон, акторка Деббі Аллен і художник-постановник Вінн Томас.

Раніше Том Круз показав, як виконує смертельно небезпечні трюки для фільму "Місія нездійсненна-7".