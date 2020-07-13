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По состоянию на утро понедельника, 13 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 511. В то же время, выздоровели 7 092 425 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 12 875 496 человек инфицировано. Новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира, сообщает УНИАН.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 302 695), Бразилия (1 864 681), Индия (849 553), Россия (726 036), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южно-Африканская Республика, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия. Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 176), Бразилии (72 100), Великобритании (44 904), а также в Мексике (35 006), которая опередила Италию (34 954), Франции и Испании.

В Китае в общем — 4,641. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.


 
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