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Российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, 12 июля. В течение суток пять украинских военнослужащих получили ранения. Всех воинов доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную медицинскую помощь.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, российские наемники вели огонь из 152 мм артиллерийских систем возле Новотошковского. Кроме этого, обстрелы из минометов калибра 120 мм осуществлялись по защитникам Орехово и Крымского. Сообщается, что боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Свободный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Вблизи Опытного российские наемники задействовали минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме этого, оккупанты обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сейчас российские вооруженные формирования прекратили обстрелы. Потери врага уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, накануне на Донбассе двое украинских военных получили ранения.
ForUm

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