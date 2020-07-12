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На Донбассе в результате обстрела украинских позиций двое бойцов операции Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что 12 июля вооруженные формирования Российской Федерации, проигнорировав мирные договоренности, открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям ООС неподалеку Опытного в Донецкой области.

Украинским военным, которые получили осколочные ранения, оказали первую медицинскую помощь, их оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

«Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ», — говорится в сообщении.

Как сообщают в штабе, потери оккупантов уточняются.

Напомним, за сутки, 11 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив трех военных. 12 июля оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет.
ForUm

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