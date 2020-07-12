За прошедшие сутки в Украине у 96 медработников обнаружили коронавирус — это вдвое больше, чем днем ранее, когда обнаружили у 48 медиков.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«За сутки заболело 678 человек, из них — 26 детей, а также 96 медицинских работников. Были госпитализированы 133 человека, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 457 пациентов«, — сообщил Степанов.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.