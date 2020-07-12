За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО Минздрава Украины по состоянию на утро воскресенья, 12 июля.
Заболеваемость коронавирусом снизилась впервые за пять дней, но держится на высоком уровне: 11 июля заболели 800 человек, 10 июля — 819, 9 июля — 810, 8 июля — 807.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 53 521 человек, из них 26 118 выздоровели, летальных исходов — 1383.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2097 случаев;
Волынская область — 3042 случая;
Днепропетровская область — 1144 случая;
Донецкая область — 759 случаев;
Житомирская область — 1535 случаев;
Закарпатская область — 3909 случаев;
Запорожская область — 621 случай;
Ивано-Франковская область — 3029 случаев;
Кировоградская область — 673 случая;
г. Киев — 6182 случая;
Киевская область — 3026 случаев;
Львовская область — 7003 случая;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 481 случай;
Одесская область — 2174 случая;
Полтавская область — 331 случай;
Ровенская область — 4598 случаев;
Сумская область — 340 случаев;
Тернопольская область — 2231 случай;
Харьковская область — 2649 случаев;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 908 случаев;
Черновицкая область — 5140 случаев;
Черкасская область — 748 случаев;
Черниговская область — 607 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.
Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 800 новых случаев COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время