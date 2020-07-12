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В результате непогоды без света остались 100 населенных пунктов в трех западных областях. Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что причиной обесточивания стало осложнение погодным условий. Из-за сильных дождей и шквальных ветров сработала система защиты линий электропередач.

«По состоянию на 7:00, 12 июля, обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», - сообщили в ГСЧС.

Накануне ГСЧС предупреждала, что в Украине 11 июля ожидается осложнение погодных условий. В западных областях ожидаются град и шквалы.
ForUm

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